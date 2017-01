US-Präsidentschaftswahl Trumps Sieg offiziell bestätigt

Der designierte US-Präsident Donald Trump. (imago stock&people, 73468783)

Knapp zwei Monate nach der Präsidentschaftswahl in den USA hat der Kongress den Sieg des Republikaners Trump offiziell bestätigt.

Wie der Senats- und US-Vizepräsident Biden in einer gemeinsamen Sitzung beider Kammern in Washington mitteilte, stimmten 304 Wahlleute für Trump und 227 für die unterlegene Demokratin Clinton. Die Sitzung ist rein formaler Natur und von der Verfassung vorgeschrieben. Es kam kurzzeitig zu Tumulten, als mehrere demokratische Abgeordnete versuchten, gegen die Ergebnisse einzelner Bundesstaaten Widerspruch einzulegen. Biden gab dem jedoch aus formalen Gründen nicht statt. Trump wird am 20. Januar in Washington zum 45. Präsidenten der USA vereidigt.