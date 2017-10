In Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia sind erneut weiße Nationalisten aufmarschiert.

An dem Fackelzug am Samstagabend nahmen etwa 50 Personen teil. Organisiert hatte ihn der rechtsextreme Aktivist Richard Spencer. Der Aufmarsch richtete sich gegen den Abriss einer Statue von General Lee, der im amerikanischen Bürgerkrieg die Truppen der Südstaaten geführt hatte.



Charlottesvilles Bürgermeister Signer schrieb bei Twitter: "Ein weiterer verabscheuungswürdiger Besuch von feigen Neonazis. Ihr seid hier nicht willkommen!" Signer kündigte an, alle juristischen Mittel zu prüfen, um solche Kundgebungen in Zukunft zu verhindern.



Vor zwei Monaten hatte es in Charlottesville bei einer ähnlichen Demonstration gewalttätige Ausschreitungen zwischen Rechtsextremen und Gegendemonstranten gegeben. Damals wurde eine 32-jährige Frau getötet, als ein Autofahrer in die Menge der Gegendemonstranten fuhr.



In den USA wird seit Monaten heftig darüber diskutiert, wie die Nation mit den Symbolen der Konföderierten aus dem Bürgerkrieg umgehen soll. Die Südstaaten hatten damals für den Erhalt der Sklaverei in den USA gekämpft.