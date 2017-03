Nachrichten   

Bürger aus dem Irak sollen von einem neuen US-Einreise-Verbot nicht betroffen sein.

Wie mehrere Regierungsvertreter in Washington sagten, ist diese Entscheidung auf Druck des Pentagons und des Außenministeriums getroffen worden. Vermutlich werde US-Präsident Trump das neue Dekret in den kommenden Tagen unterzeichnen. Dem Entwurf zufolge soll es Staatsbürgern aus dem Iran, Jemen, Syrien, Libyen, Somalia und Sudan aber weiterhin verboten sein, in die USA zu reisen.



Ein erstes Dekret des Präsidenten war kürzlich von mehreren Gerichten gekippt worden. Trump hatte unter Verweis auf die terroristische Gefahr einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus Syrien, dem Irak, Libyen und anderen muslimisch geprägten Staaten erlassen.