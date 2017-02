US-Regierung Neues Dekret für Einreise-Stopp soll Mitte der Woche kommen

Trump präsentiert das erste Einreisedekret. (dpa / picture alliance / Pete Marovich)

US-Präsident Trump will Mitte dieser Woche ein neues Dekret über einen Einreisestopp für Menschen aus mehreren muslimischen Ländern erlassen.

Dies kündigte das Weiße Haus in Washington an. Ein erstes Dekret des Präsidenten war kürzlich von mehreren Gerichten gekippt worden. Trump hatte unter Verweis auf die terroristische Gefahr einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus Syrien, dem Irak, Libyen und anderen Staaten erlassen.



US-Verteidigungsminister Mattis legte dem Weißen Haus in Washington seinen Plan zur Bekämpfung der IS-Terrormiliz vor. Zu den Inhalten wurden keine Angaben gemacht. Trump kündigte zudem eine Erhöhung des Wehretats an. Die Ausgaben sollen demnach um 54 Milliarden Dollar pro Jahr steigen. Der Präsident will heute vor beiden Kammern des Kongresses eine Rede halten. Bei größeren Vorhaben ist er auf den Senat und das Repräsentantenhaus angewiesen. Dort haben die Republikaner jeweils die Mehrheit.