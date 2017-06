US-Präsident Trump wird beim G20-Gipfel in Hamburg erstmals seit seinem Amtsantritt direkt mit dem russischen Staatschef Putin sprechen.

Das gab der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, McMaster, in Washington bekannt. Er betonte, Trump wolle konstruktivere Beziehungen zu Russland entwickeln. Auch mit Bundeskanzlerin Merkel und Chinas Staatschef Xi Jinping will Trump Gespräche unter vier Augen führen.



Brasiliens Staatschef Temer sagte seine Teilnahme am G20-Gipfel ab. Temer steht politisch unter Druck. Ihm droht ein Prozess wegen des Vorwurfs der Annahme von Schmiergeldern.