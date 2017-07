US-Präsident Trump setzt die öffentliche Demontage seines Justizministers und Chefanklägers Sessions fort.

In seinem jüngsten Tweet zu dem Thema unterstellte er ihm in Großbuchstaben eine - so wörtlich - "sehr schwache Haltung im Vorgehen gegen Verbrechen" seiner Wahlkampf-Kontrahentin Clinton. In einem anderen Tweet fragt Trump Sessions, wo dessen Ermittlungen wegen einer angeblichen ukrainischen Wahlbeeinflussung zugunsten Clintons seien. Bereits gestern hatte der Präsident seinen Minister auf Twitter angegriffen. Eine solche Form von Kritik an einem Regierungsmitglied in sozialen Medien ist in den USA bislang ohne Beispiel.



Trump kritisiert, dass Sessions sich wegen Befangenheit aus den Ermittlungen wegen einer möglichen russischen Wahlbeeinflussung zurückgezogen hatte. In der Folge wurde Sonderermittler Mueller eingesetzt, der das Trump-Team nun mit Untersuchungen zu Moskau-Kontakten unter Druck setzt.