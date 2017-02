US-Regierung Venezuelas Vize-Präsident des Drogenhandels bezichtigt

Tareck El Aissami, Vize-Präsident Venezuelas. (afp / Leo Ramirez)

Die USA haben den venezolanischen Vizepräsidenten Tareck El Aissami des Drogenhandels bezichtigt und deshalb auf eine schwarze Liste gesetzt.

El Aissami ist nach Auffassung des US-Finanzministeriums an führender Stelle in den Kokainhandel zwischen seinem Land und den Vereinigten Staaten verwickelt. Dies sei das Ergebnis mehrjähriger Ermittlungen, hieß es in Washington.