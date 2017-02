US-Regierung Verteidigungsminister Mattis übergibt Plan gegen die IS-Terrormiliz

Unterstützer der Terrormiliz mit der IS-Fahne. (AFP / TAUSEEF MUSTAFA)

US-Verteidigungsminister Mattis hat dem Weißen Haus in Washington seinen Plan zur Bekämpfung der IS-Terrormiliz vorgelegt.

Wie ein Pentagon-Sprecher mitteilte, will Mattis außerdem die Behördenleiter des Nationalen Sicherheitsrates über seine Vorhaben unterrichten. Zu den Inhalten des Plans wurden keine Angaben gemacht.



US-Präsident Trump hatte zuvor eine Erhöhung des Wehretats angekündigt. Die Ausgaben sollen demnach um 54 Milliarden Dollar pro Jahr steigen. Dies werde man durch Einsparungen in anderen Bereichen ermöglichen, sagte Trump. Er will morgen vor beiden Kammern des Kongresses eine Rede halten. Bei größeren Vorhaben ist er auf den Senat und das Repräsentantenhaus angewiesen. Dort haben die Republikaner jeweils die Mehrheit.