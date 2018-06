US-Präsident Trump hat sein Vorgehen gegen Migranten-Familien an der Grenze zwischen den USA und Mexiko verteidigt. Trump forderte weiter harte Maßnahmen gegen illegale Einwanderung und erklärte, die USA würden unter seiner Regierung - so wörtlich - kein Migrantenlager werden.

Heimatschutzministerin Nielsen führte bei einer Ansprache in New Orleans aus, die amerikanische Regierung werde sich nicht für die Arbeit entschuldigen, die sie verrichte, und die das amerikanische Volk von ihr erwarte. Sie habe keine Kenntnis von Tonaufnahmen, die das Weinen von Kindern, die von ihren Eltern getrennt wurden, wiedergäben. Journalisten hatten die Aufnahmen von einer Anwältin für Menschenrechte erhalten.



Inzwischen hat das US-Heimatschutzministerium genaue Zahlen genannt: Demnach wurden zwischen Anfang Mai und Anfang Juni mehr als 2.300 Kinder von ihren Eltern beim Grenzübertritt getrennt. Betroffen sind damit im Durchschnitt mehr als 66 Kinder pro Tag. Videomitschnitte zeigen Migrantenkinder in Drahtkäfigen, die auf Betonböden sitzen.



Sowohl national als auch international sieht sich US-Präsident Trump wegen seines Vorgehens scharfer Kritik ausgesetzt. Justizminister Sessions hatte eine sogenannte "Null-Toleranz"-Richtlinie für Zuwanderer ohne Ausweise herausgegeben. Damit soll jeder illegale Grenzübertritt strafrechtlich verfolgt werden. Sind Familien betroffen, kommen die Eltern vorläufig ins Gefängnis und die Kinder werden gesondert untergebracht.

