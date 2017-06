Werbung für eine Reise in die USA sind all diese Signale aus Washington nicht - wollen doch Touristen Urlaub machen und keine Festung erobern. Journalisten sprechen bereits vom "Trump Slump". Kein gutes Umfeld also für den IPW, die größte US-Reisemesse.

Bettina Schmieding war Anfang Juni dabei und berichtet über ihre Erlebnisse, Beobachtungen und Erkenntnisse.