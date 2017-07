Das US-Repräsentantenhaus hat mit großer Mehrheit einen Gesetzentwurf zu neuen Sanktionen gegen Russland, Iran und Nordkorea verabschiedet. Damit werden dem Präsidenten zugleich Grenzen für eine Aufhebung der Strafmaßnahmen gesetzt. Nun muss noch die zweite Kongresskammer, der Senat, zustimmen.

419 der Abgeordneten stimmten für das Gesetzesvorhaben, es gab lediglich drei Gegenstimmen. Das Paket sieht vor, dass die bestehenden Sanktionen gegen Moskau punktuell erweitert werden. Diese waren wegen der Rolle Russlands im Ukrainekonflikt sowie der mutmaßlichen Einflussnahme des Kremls auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 verhängt worden.

Mit dem Entwurf wollen die Abgeordneten Präsident Trump zugleich Grenzen setzen, was die Aufhebung von Sanktionen gegen Russland betrifft. Er muss künftig in einem Bericht an den Kongress darlegen, dass eine Beendigung der Strafmaßnahmen gegen Moskau im nationalen Sicherheitsinteresse der USA liegt. Sowohl Demokraten als auch Republikaner sehen eine zu große Nähe Trumps zu Russland.

EU sieht Maßnahmen gegen Energiesektor kritisch

Betroffen von den Sanktionen gegen Russland ist vor allem die Energiesparte. Kritiker werfen den USA vor, damit vor allem wirtschaftliche Interessen zu verfolgen, weil die Vereinigten Staaten planen, Flüssiggas auch nach Osteuropa zu exportieren. Die EU-Kommission äußerte sich besorgt über mögliche Auswirkungen auf europäische Unternehmen und drohte mit Gegenmaßnahmen.

Auch der Iran und Nordkorea sollen durch das geplante Gesetz mit weiteren Sanktionen belegt werden. Beim Iran geht es um den Streit über das Raketenprogramm des Landes. Bei Nordkorea zielen die Strafmaßnahmen auf die Schifffahrtindustrie des Landes ab.

Kongresskammern könnten Veto überstimmen

Nach dem Repräsentantenhaus muss noch die zweite Kammer des Kongresses, der Senat, über den Entwurf abstimmen. Dann muss Trump ihn unterzeichnen. Ein Veto würde den Eindruck erwecken, dass Trump Russland zu große Zugeständnisse macht. Sollte es im Senat ebenso wie im Repräsentantenhaus eine Zweidrittel-Mehrheit für das Gesetz geben, würde dadurch ein mögliches Veto Trumps überstimmt. Moskau hatte die geplante Verschärfung der Sanktionen kritisiert.

(kis/jasi)