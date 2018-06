US-Sängerin Grace Love & Band Soul mit Liebe

Wie viele US-amerikanische Musikerinnen und Musiker kam auch Grace Love in einer Gospelkirche in so prägenden Kontakt mit Musik, dass sie später Profisängerin wurde. Bei ihrem Auftritt in Schöppingen zeigte sie, wie Gospelgesang in einer Funk & Soul-Show Menschen zu Tränen rührt.

Am Mikrofon: Tim Schauen

