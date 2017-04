Larry Fulcher, Gitarrist bei Ruthie Foster, beim Bluesfestival Schöppingen 2016 (Peter Bernsmann)

Während ihrer Zeit in der US-Navy war Foster für die Bordelektronik von Hubschraubern zuständig. Schon damals trat sie vor ihren Kameraden auf, später dann mit eigener Band. A cappella, vor allem aber unterstützt von Samantha Banks am Schlagzeug und Larry Fulcher am Bass, spielte sie Soul, Blues, Rhythm & Blues - getragen von einer charismatischen Soulstimme.

Schlagzeugerin Samantha Banks (Peter Bernsmann)

Aufnahme vom 15.5.16 beim Bluesfestival Schöppingen

