Im Streit mit den USA hat der chinesische Smartphone-Hersteller ZTE umfangreiche Auflagen akzeptiert.

ZTE werde zusätzlich zu bereits abgegoltenen Strafen eine Milliarde Dollar zahlen, teilte US-Handelsminister Ross mit. Außerdem werde ein von den USA ausgewähltes Team die Gesetzestreue der Firma überwachen, Management und Verwaltungsrat würden ausgetauscht.



Das chinesische Unternehmen hatte trotz der US-Sanktionen gegen Iran und Nordkorea Ausrüstung an die beiden Länder verkauft. Daraufhin verbot es das Handelsministerium in Washington US-Zulieferern, Bauteile wie Chips oder Software an ZTE zu verkaufen. Die Firma musste große Teile ihrer Produktion stilllegen.



ZTE ist nach Huawei der zweitgrößte Handyhersteller Chinas.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.