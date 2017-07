Die vom US-Repräsentantenhaus beschlossene Ausweitung der Sanktionen gegen Russland stößt in Europa auf Widerspruch.

EU-Kommissionspräsident Juncker sagte, "America first" könne nicht bedeuten, dass die europäischen Interessen als letztes kämen. In Brüssel wird befürchtet, dass die Sanktionen auch europäische Unternehmen treffen könnten, die mit russischen Firmen Gemeinschaftsprojekte betreiben.



Dazu zählt auch die Erdgas-Pipeline Nord Stream II, die von 2019 an Erdgas aus Russland über die Ostsee nach Deutschland befördern soll. Außenamtssprecher Schäfer sagte in Berlin, die Bundesregierung könne es nicht hinnehmen, wenn unter dem Deckmantel von Sanktionen Industriepolitik zugunsten amerikanischer Energieversorger betrieben werde.



Es gilt als sicher, dass nach dem US-Repräsentantenhaus auch der Senat der Ausweitung der Sanktionen gegen Russland zustimmen wird. Anlass sind die Rolle Russlands im Ukraine-Konflikt und die mutmaßliche Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl.