Bundesfinanzminister Scholz bemüht sich darum, dass deutsche Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen im Iran von den Sanktionen der USA ausgenommen werden.

Sein Sprecher sagte laut dem "Handelsblatt", Scholz habe dazu mit seinem amerikanischen Kollegen Mnuchin telefoniert. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte im Deutschlandfunk, juristisch habe man keine Möglichkeiten, deutsche Unternehmen gegen Entscheidungen der US-Regierung zu schützen.



Frankreichs Finanzminister Le Maire kündigte dennoch an, den EU-Partnern etwaige Abwehrmaßnahmen vorzuschlagen. Kommende Woche soll es in Brüssel ein Treffen mit Irans Außenminister Sarif geben.



Bundeskanzlerin Merkel hatte das Aufkündigen des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA kritisiert. Der Schritt von Präsident Trump verletze das Vertrauen in die internationale Ordnung, sagte sie auf dem Katholikentag in Münster. Wenn jeder mache, worauf er Lust habe, sei das schlecht für die Welt.

