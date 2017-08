Der Iran hat die neuen Sanktionen der USA kritisiert.

Parlamentspräsident Laridschani sagte in Teheran, die Strafmaßnahmen verstießen gegen das Atomabkommen aus dem Jahr 2015. Er reichte daher eine Beschwerde bei der gemeinsamen Prüfkommission ein, die die Vereinbarung überwacht. Das Abkommen sieht eigentlich vor, dass viele Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden. Im Gegenzug musste die Islamische Republik ihr Atomprogramm einschränken und unter stärkere Überwachung stellen.



Die USA haben zuletzt unter anderem Strafen gegen sechs iranische Firmen verhängt - wegen deren Beteiligung an einem Raketenprogramm. Der Iran hatte vor kurzem eine Rakete mit Satellit ins All geschossen, nach eigenen Angaben zu wissenschaftlichen Zwecken.