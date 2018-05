Bundesaußenminister Maas sieht nach der Kündigung des Atomabkommens durch die USA kaum Chancen, europäische Firmen beim Handel mit dem Iran vor den neuen US-Sanktionen zu schützen.

Eine einfache Lösung, Unternehmen von allen Risiken amerikanischer Sanktionen abzuschirmen, sehe er nicht, sagte Maas der "Bild am Sonntag". Mit Blick auf ein Treffen der Außenminister Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs mit ihrem iranischen Kollegen am Dienstag in Brüssel erklärte Maas, es gehe dabei auch darum, wie Handel mit dem Iran weiterhin möglich sein könne.



Die neuen Sanktionen der USA führen dazu, dass Washington nun wieder ausländische Unternehmen, die Geschäfte mit dem Iran machen, bestrafen und ihnen den Zugang zum US-Markt verwehren kann.

