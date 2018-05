Der weltgrößte Schifffahrtskonzern Maersk zieht sich aus dem Geschäft mit dem Iran zurück.

Unternehmenschef Skou sagte in Kopenhagen, angesichts der neuen amerikanischen Sanktionspolitik könne man nicht mehr mit dem Iran zusammenarbeiten, wenn man zugleich in den USA tätig sein wolle. Der französische Präsident Macron forderte die EU auf, europäische Unternehmen in einer solchen Lage zu unterstützen. Es gehe um die "Handelssouveränität" Europas, betonte Macron auf dem EU-Gipfel in Sofia.



Vertreter eines britischen Ölkonsortiums vereinbarten unterdessen umfangreiche Investitionen in ein Ölfeld im Süden des Iran. Der Vertrag sei im Beisein des britischen Botschafters in Teheran unterzeichnet worden, berichtete das iranische Staatsfernsehen.

