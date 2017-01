US-Schauspieler Miguel Ferrer im Alter von 61 Jahren gestorben

Der amerikanische Schauspieler Miguel Ferrer ist tot. (EPA/SEBASTIEN NOGIER)

US-Medienberichten zufolge erlag er einem Krebsleiden. Ferrer wurde 61 Jahre alt. Bekannt war er vor allem durch seine Rollen in "Robocop" und "Alf-Der Film". Ferrer spielte auch in zahlreichen Fernsehserien mit, darunter "Twin Peaks", in der er den Forensik-Experten Rosenfield verkörperte.