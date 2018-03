Der Präsident des Groß- und Außenhandelverbandes BGA, Bingmann, warnt die EU davor, auf die von den USA angekündigten Schutzzölle mit Gegenmaßnahmen zu reagieren.

Man sollte es vermeiden, mit einem solchen Schritt eine Spirale in Gang zu setzen, sagte er im Deutschlandfunk. Dies würde eine fundamentale Unruhe in den Welthandel bringen. Bingmann betonte, es sei richtig, dass die Europäische Kommission deutlich gemacht habe, zu Gegenreaktionen in der Lage zu sein. Er hoffe aber, dass weder die USA noch die EU ihre Drohungen wahr machten. Vielmehr gelte es, weiter im Gespräch zu bleiben.



EU-Handelskommissarin Malmström hatte erklärt, die Europäische Union könnte Zölle auf Erdnussbutter, Whiskey oder Orangensaft aus den USA erheben. Zugleich äußerte sie Hoffnung, US-Präsident Trump von einer Abkehr von den angekündigten Schutzzöllen für Stahl und Aluminium überzeugen zu können.



Inzwischen teilte das Weiße Haus in Washington mit, dass einige Staaten von den Strafmaßnahmen ausgenommen werden könnten. Als Beispiele wurden Mexiko und Kanada genannt, es könnten aber weitere Nationen folgen. Der Umgang mit Europa bleibt damit bis auf Weiteres offen.

