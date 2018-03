Die amerikanischen Strafzölle schaden nach Einschätzung der geschäftsführenden Bundeswirtschaftsministerin Zypries langfristig vor allem den USA selbst.

Dies hätten ähnliche Anläufe früherer US-Präsidenten gezeigt, sagte Zypries dem "Handelsblatt". Unter Präsident Bush etwa hätten solche Schutzzölle nur kurzfristig die Kapazität amerikanischer Stahlwerke gesteigert. Langfristig sei es zu deutlich verteuerten Preisen und am Ende zum Verlust von mehr als 70.000 Jobs in den USA gekommen, meinte die SPD-Politikerin.



US-Präsident Trump drohte der Europäischen Union, nach den angeordneten Zöllen auf Stahl und Aluminium die Zölle auf Automobile aus der EU zu erhöhen. Auf einer Wahlveranstaltung in Pennsylvania nannte er die deutschen Marken Mercedes Benz und BMW. Derzeit sind in den USA die Zölle auf Autos niedriger als in der EU.

