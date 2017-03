Angesichts jüngster Bombendrohungen gegen jüdische Einrichtungen haben alle 100 US-Senatoren parteiübergreifend die Regierung zum Handeln aufgerufen.

Die feigen Aktionen zielten darauf ab, eine Atmosphäre der Angst zu schaffen, schrieben sie in einem Brief an Justizminister Sessions, FBI-Chef Comey und Heimatzschutzminister Kelly. Die Senatoren listeten alleine in den ersten zwei Monaten des Jahres 98 Vorfälle in 33 amerikanischen Bundesstaaten auf, die sich gegen jüdische Gemeindezentren oder Schulen richteten.