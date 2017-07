Der Kandidat von US-Präsident Trump für den Posten des FBI-Chefs, Wray, hat sich gegen Folter ausgesprochen.

Diese sei illegal und zudem ineffektiv, erklärte Wray in seiner Anhörung im Senat in Washington. Das FBI werde Techniken wie Waterboarding unter seiner Führung nicht anwenden. Der frühere Beamte im Justizministerium betonte, die Bundespolizei müsse in ihrer Arbeit unabhängig und unparteiisch bleiben. Seine Loyalität gehöre der Verfassung und dem Rechtsstaat. Präsident Trump hatte den letzten FBI-Direktor Comey im vergangenen Mai entlassen. Dieser erklärte später, der Präsident habe von ihm verlangt, ihm persönlich seine Loyalität zu bekunden.