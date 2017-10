Der republikanische Senator des US-Bundesstaates Arizona, Flake, hat sich in aller Deutlichkeit von Präsident Trump und seiner Partei distanziert. Er sagte in einer Rede im Senat, dass er 2018 nicht wieder als Senator antreten werde. Und fand auch ansonsten harsche Worte.

Flake betonte, wenn er in der Vergangenheit kritisch gewesen sei, dann nicht, weil es ihm behage, das Verhalten des US-Präsidenten zu kritisieren. Vielmehr glaube er, dass er dazu verpflichtet sei - auch dem Gewissen gegenüber. Er halte es für falsch zu schweigen, wenn die Werte und Normen, die Amerika festigten, unterwandert würden - und wenn die Bündnisse und Vereinbarungen, die weltweit für Stabilität sorgten, von einem geistigen Niveau bedroht würden, das in 140 Zeichen passe. Damit dürfte er auf die zahlreichen Twitter-Botschaften von Trump angespielt haben.



Flake hatte vorher bereits der Zeitung "The Arizona Republic" gesagt, dass er im nächsten Jahr nicht mehr zur Wiederwahl als Senator antreten werde. Der Weg zur Nominierung sei ein Weg, den er nicht mehr gehen wolle - und guten Gewissens nicht mehr gehen könne. Er betonte, er müsste etwa in den Bereichen Handel und Einwanderung Positionen vertreten, die er nicht teile.



Flake gilt seit längerem als Kritiker von Präsident Trump. Im Senat haben die Republikaner zurzeit eine Mehrheit von 52 von 100 Sitzen. Trump hatte im August noch getwittert, er sei kein Fan von Flake, der bei Kriminalität und Grenzpolitik "schwach" sei. Das Weiße Haus erklärte zu Flakes Rückzug, es sei angesichts des schwindenden Rückhalts für den Senator in Arizona wohl ein guter Schachzug.