Die Europäische Union hat wegen der US-Sonderzölle auf Stahl und Aluminium ein Klageverfahren bei der Welthandelsorganisation eingeleitet.

Ein WTO-Mitarbeiter bestätigte, dass der Antrag auf Konsultationen eingegangen ist. Damit beginnt eine 60-tägige Frist, in der sich EU und USA um eine gütliche Einigung bemühen müssen. Gelingt das nicht, kann Brüssel eine Streitschlichtung beantragen.



Die Europäische Union hält die heute in Kraft getretenen Zölle für illegal. Sie könnten auch in den USA enorme Schäden anrichten, warnte EU-Außenhandelskommissarin Malmström und kündigte Gegenmaßnahmen an.



Die US-Regierung begründet die Zölle mit einer drohenden Gefahr für die nationale Sicherheit. Präsident Trump beschuldigt unter anderem die EU, die amerikanische Wirtschaft unfair zu behandeln.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.