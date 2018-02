Der Internationale Währungsfonds hat sich skeptisch zur Steuerreform von US-Präsident Trump geäußert.

Zwar werde diese kurzfristig die amerikanische Wirtschaft beflügeln, sagte IWF-Chefin Lagarde dem Fernsehsender France 2. Mittelfristig seien aber negative Effekte zu erwarten. So werde das Vorhaben die Staatsverschuldung in die Höhe treiben und die US-Notenbank über kurz oder lang die Zinsen anheben.



Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Altmaier erklärte

auf einer Veranstaltung in München, Europa müsse sich eine geeignete Reaktion auf die Steuerpolitik der USA überlegen. Vor allem dem technologischen Wettbewerb müssten sich die EU-Staaten stellen. Es dürfe nicht sein, dass amerikanische Firmen weiter europäische Forscher anlockten, um Innovationen voranzutreiben.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.