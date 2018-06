Bundeswirtschaftsminister Altmaier setzt trotz der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU auf Ausnahmen für deutsche Hersteller von gehärtetem Stahl, sogenantem Spezial-Stahl.

Amerikanische Firmen könnten Ausnahmeregelungen beantragen, sagte er der "Rheinischen Post". Dies sei auch im Interesse von US-Unternehmen. Der CDU-Politiker vertrat die Ansicht, Spezial-Stahlarten, die in Deutschland angefertigt würden, könnten nicht so leicht aus einheimischer US-Produktion ersetzt werden. Daher hätten diese Firmen weiterhin ein hohes Interesse an zollfreiem Spezial-Stahl aus Deutschland.



Nach der Europäischen Union hat auch Kanada offizielle Beschwerde bei der Welthandelsorganisation WTO gegen die von der US-Regierung verhängten Strafzölle eingereicht. Das Thema steht auch im Mittelpunkt des Treffens der G7-Finanzminister und -Notenbankchefs im kanadischen Whistler.

