Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich zuversichtlich gezeigt, doch noch eine Lösung im Streit mit den USA um Einfuhrzölle zu finden.

Der CDU-Politiker sagte in Washington nach einem Treffen mit Handelsminister Ross, er sei nun einige Prozent optimistischer. Beide Seiten hätten den Eindruck, dass man noch in dieser Woche ein "Abgleiten in einen schweren Handelskonflikt" verhindern könnte. Das sei nicht sicher, er sehe aber eine Chance, betonte Altmaier. Im übrigen sei man überzeugt, dass der freie Welthandel die beste Lösung für den Wohlstand der Menschen sei. Allerdings, so der Wirtschaftsminister, solle der Welthandel fair, partnerschaftlich und ohne Dumpingmaßnahmen ablaufen.



In dem Streit geht es um das geplante Inkrafttreten von US-Importzöllen auf Stahl und Aluminium am kommenden Freitag. Es gibt nur wenige Ausnahmen wie Mexiko und Kanada. Altmaier trifft morgen den US-Handelsbeauftragten Lighthizer. Außerdem wird EU-Handelskommissarin Malmström in Washington erwartet.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.