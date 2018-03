Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist zu seinem Antrittsbesuch in den USA eingetrofffen.

Dabei wird es auch um die von Präsident Trump angeordneten Strafzölle auf Stahl und Aluminium gehen. Altmaier sagte vor seiner Abreise im ARD-Fernsehen, er wolle nicht, dass Europa und die USA in einen Handelskrieg gerieten. In Deutschland solle weiterhin Stahl zu wettbewerbsfähigen Preisen produziert werden können.



Deutschland und Argentinien wollen versuchen, die USA auf dem G-20-Treffen in Buenos Aires davon abzubringen, Strafzölle zu erheben. Das kündigte Bundesfinanzminister Scholz nach einem Treffen mit seinem argentinischen Kollegen Dujovne an. Das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der führenden Industrie- und Schwellenländer beginnt heute in der argentinischen Hauptstadt.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.