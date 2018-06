Nach der Europäischen Union hat auch Kanada bei der Welthandelsorganisation WTO Klage gegen die von der US-Regierung verhängten Strafzölle eingereicht.

Diese stünden im Widerspruch zu den internationalen Handelsverpflichtungen der USA, erklärte Außenministerin Freeland. Darüberhinaus kündigte sie Gegenzölle unter anderem auf Joghurt, Kaffee und Waschmaschinen aus den Vereinigten Staaten an. Sie sollen am 1. Juli in Kraft treten. Die EU hatte gestern Klage gegen die Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte eingereicht.



Der drohende Handelskrieg steht auch im Mittelpunkt des G7-Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs im kanadischen Whistler. Der deutsche Ressortchef Scholz führte gestern ein erstes Gespräch mit seinem US-Kollegen Mnuchin.

