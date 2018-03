Die geplanten US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe sorgen auch für Spannungen mit China.

Man wolle keinen Handelskrieg mit den USA, sagte Vize-Außenminister Zhang in Peking. Man werde definitiv nicht tatenlos zusehen, wie Chinas Interessen Schaden nähmen. Zugleich mahnte Zhang einen Dialog an. Verhandlungen und die beiderseitige Öffnung von Märkten seien der beste Weg um Handelskonflikte zu lösen.



US-Präsident Trump hatte angekündigt, in der kommenden Woche Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben. Er begründet das unter anderem damit, dass billige Stahl-Einfuhren die US-Hersteller abdrängten und damit auch die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigt werde. Die EU-Kommission drohte bereits mit Gegenmaßnahmen.

