Nach der Ankündigung von Strafzöllen durch US-Präsident Trump bereitet die EU-Kommission Gegenmaßnahmen vor. Kommissionspräsident Juncker bekräftigte seinen Willen, Strafzölle etwa auf Bourbon-Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder und Jeans auf den Weg zu bringen. Juncker sagte gestern Abend in Hamburg, er bedauere Trumps Schritte, aber Europa werde und müsse sich verteidigen. Man werde nicht tatenlos zusehen, wenn Unternehmen und Arbeitsplätze in Europa bedroht seien.

Der deutsche Handel warnt angesichts eines drohenden Handelskriegs der EU mit den USA vor unangenehmen Folgen für die Konsumenten. Für die Verbraucher in Europa könnten wechselseitige Straf- und Vergeltungsmaßnahmen zu spürbaren Preissteigerungen führen. Auch international wächst die Kritik an US-Präsident Trump.



Der Präsident der Außenhandelsvereinigung des deutschen Einzelhandels, Händle, sagte der Zeitung "Die Welt", die Lage dürfe nicht eskalieren. Denkbar sei etwa, das die EU einen Katalog möglicher Gegenmaßnahmen zunächst nur vorstelle und Washington eine Reaktionszeit einräume. Man dürfe den Wohlstandsgewinn durch weltweit offene Märkte nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.



Derweil bekräftigte Chinas Handelsministerium die Kritik an den von US-Präsident Trump angekündigten Starfzöllen auf Stahl und Aluminium. Multilaterale Handelsmechanismen würden ernsthaften Schaden nehmen, hieß es in Peking. Man erwäge, mit anderen von den Handelshemmnissen betroffenen Ländern zusammenzuarbeiten.



Der Internationale Währungsfonds in Washington warnte, die Zölle würden auch den USA schaden, unter anderem dem produzierenden Gewerbe und dem Bausektor. Die Welthandelsorganisation wies auf die Gefahr eines Handelskrieges hin. Kanadas Ministerpräsident Trudeau bezeichnete die Pläne der USA als inakzeptabel.



Der Präsident der EU-Kommission, Juncker, drohte der US-Regierung mit Vergeltungsmaßnahmen, unter anderem mit Zöllen auf typisch amerikanische Produkte wie Bourbon-Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder oder Levis-Jeans.



Die von den USA geplanten Zölle werden nach den Worten von Handelsminister Ross vermutlich alle Staaten betreffen. Präsident Trump betrachtet die derzeitigen Vereinbarungen als unfair. Um Arbeitsplätze in den USA zu schützen, will er auf die Einfuhr von Stahl 25 Prozent Zoll erheben, für Aluminium zehn Prozent. Trump betonte, wenn ein Land wie die USA viele Milliarden Dollar im Handel mit praktisch jedem Land verliere, dann seien Handelskriege gut - und einfach zu gewinnen.



Hintergrund des Streits um Strafzölle ist die weltweite Überproduktion von Stahl und Aluminium. Vor allem China stellt Stahl zu niedrigen Preisen her.



Fakten zum weltweiten Stahlmarkt können Sie in diesem Beitrag aus der Sendung "Wirtschaft und Gesellschaft" hören.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.