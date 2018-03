Die von US-Präsident Trump angekündigten Zölle auf künftige Stahl- und Aluminiumimporte stoßen weltweit auf Unverständnis. Der Internationale Währungsfonds in Washington warnte, die Zölle würden auch den USA schaden, unter anderem dem produzierenden Gewerbe und dem Bausektor. Die Welthandelsorganisation wies auf die Gefahr eines Handelskrieges hin. Kanadas Ministerpräsident Trudeau bezeichnete die Pläne der USA als inakzeptabel.

Der Präsident der EU-Kommission, Juncker, drohte der US-Regierung mit Vergeltungsmaßnahmen, unter anderem mit Zöllen auf typisch amerikanische Produkte wie Bourbon-Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder oder Levis-Jeans.



Die von den USA geplanten Zölle werden nach den Worten von Handelsminister Ross vermutlich alle Staaten betreffen. Präsident Trump betrachtet die derzeitigen Vereinbarungen als unfair. Um Arbeitsplätze in den USA zu schützen, will er auf die Einfuhr von Stahl 25 Prozent Zoll erheben, für Aluminium zehn Prozent. Trump betonte, wenn ein Land wie die USA viele Milliarden Dollar im Handel mit praktisch jedem Land verliere, dann seien Handelskriege gut - und einfach zu gewinnen.



Hintergrund des Streits um Strafzölle ist die weltweite Überproduktion von Stahl und Aluminium. Vor allem China stellt Stahl zu niedrigen Preisen her.



