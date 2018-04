Wenige Stunden vor Ablauf der Ausnahmeregelung für US-Strafzölle bemüht sich die EU weiter um eine Lösung.

EU-Handelskommissarin Malmström telefonierte mit dem amerikanischen Handelsminister Ross. Er hatte in einem Interview erklärt, die USA würden auch künftig einige Verbündete von den neuen Zöllen verschonen - aber nicht alle.



Sollte es in den nächsten Stunden nicht zu einer Einigung kommen, treten nach amerikanischer Zeit ab Mitternacht höhere US-Zölle auf Stahl und Aluminium-Importe in Kraft. Die EU-Kommission erklärte sich für diesen Fall gut gerüstet. Pläne für Gegenmaßnahmen lägen vor.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.