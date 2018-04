Vor der Entscheidung der USA über Strafzölle auf Stahl und Aluminium hat Frankreich die EU aufgefordert, sich auf Gegenmaßnahmen vorzubereiten.

Europa müsse in der Lage sein, angemessene Entscheidungen zu treffen, sagte Finanzminister Le Maire in Sofia. Die EU sei zu Gesprächen mit den USA bereit. Für Überkapazitäten auf dem Weltmarkt sei sie aber nicht verantwortlich. Bisher sind die EU-Staaten von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Für den Fall, dass die Ausnahmen nicht verlängert werden, hat die EU-Kommission eine Liste mit US-Waren erstellt, die sie ihrerseits mit Strafzöllen belegen könnte.



Bundeskanzlerin Merkel will heute in Washington versuchen, US-Präsident Trump von einer dauerhaften Ausnahme für die EU zu überzeugen.

