Die Grünen-Bundestagabgeordnete Dröge hält es für unwahrscheinlich, dass die US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte doch noch abgewendet werden.

Sie habe Zweifel, dass es noch zu einer vernünftigen Bewegung komme, sagte die Sprecherin für Wettbewerbspolitik der Grünen-Bundestagsfraktion im Deutschlandfunk. Denn US-Präsident Trump gehe es nicht allein um den Stahlsektor. Vielmehr verbinde er die Einfuhr von Strafzöllen mit der grundsätzlichen Strategie. Er verabschiede sich vom Prinzip der Welthandelsorganisation, das jedes Land gleich behandelt werden müsse.



Trump hatte vor knapp zwei Wochen angekündigt, Zölle auf Importe von Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium in Höhe von 10 Prozent zu verhängen. Die Zölle sollen an diesem Freitag in Kraft treten. Trump wirft etwa der EU und Deutschland vor, sein Land unfair zu behandeln.



Zurzeit befindet sich EU-Handelskommissarin Malmström in Washington, um die Maßnahme doch noch abzuwenden (Audio-Link). Heute will sie dazu mit dem Handelsbeauftragten von Trump, Lighthizer, zusammen kommen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte gestern seine Gespräche in Washington beendet. Die Beratungen mit Lighthizer seien konstruktiv verlaufen, erklärte das Ministerium. Ergebnisse wurden nicht bekannt.

