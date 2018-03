Im Handelsstreit zwischen den USA und der EU über amerikanische Schutzzölle zeichnet sich keine schnelle Lösung ab.

EU-Handelskommissarin Malmström sagte nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Lighthizer in Brüssel, die Gespräche hätten keine Klarheit gebracht. Die Verhandlungen sollen ihren Angaben zufolge in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Zugleich bekräftigte sie die Auffassung, die Europäische Union müsse als enger Partner der Vereinigten Staaten von den Importzöllen von bis zu 25 Prozent auf Stahl und Aluminium ausgenommen werden.



An der Unterredung hatte auch der japanische Wirtschaftsminister Seko teilgenommen. Japan ist ebenso wie die EU-Länder von der Regelung betroffen, die Präsident Trump am Donnerstag erlassen hatte. Bislang sind nur Kanada, Mexiko und wohl auch Australien ausgenommen.

