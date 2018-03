Im Streit um US-Strafzölle wollen die Europäische Union und die USA eine für beide Seiten akzeptable Lösung finden.

Dies solle möglichst schnell geschehen, sagte EU-Handelskommissarin Malmström nach Gesprächen mit dem amerikanischen Handelsminister Ross in Washington. Zuvor hatte der US-Handelsbeauftragte Lighthizer bei einer Anhörung erklärt, man erwäge Ausnahmen auch für die EU, Argentinien und Australien. Washington hatte bereits Kanada und Mexiko Ausnahmen in Aussicht gestellt. Die von Präsident Trump angeordneten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte sollen am Freitag in Kraft treten.

