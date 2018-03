Im Handelsstreit mit den USA schließt EU-Haushaltskommissar Oettinger die Senkung von EU-Zöllen auf amerikanische Produkte als Teil einer Verhandlungslösung aus.

Die unterschiedlichen Zölle auf beiden Seiten des Atlantiks seien Teil eines ausbalancierten Systems, sagte Oettinger der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Diese Balance wolle die Europäische Union nicht gefährden. Man hoffe immer noch darauf, dass es bei den von US-Präsident Trump geplanten Zöllen Ausnahmen für Europa als Ganzes geben werde. Die Wahrscheinlichkeit dafür liege nicht bei Null, aber unter 50 Prozent, meinte Oettinger.



EU-Handelskommissarin Malmström und US-Handelsminister Ross hatten gestern nach einem Treffen in Washington erklärt, ihr Ziel sei es, in Verhandlungen für beide Seiten akzeptable Ergebnisse zu erreichen. Der Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten ist auch Thema beim heute beginnenden EU-Gipfel in Brüssel.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.