EU-Ratspräsident Tusk hat Fortschritte in den Verhandlungen über den Handelsstreit mit den USA angedeutet.

Er habe gute Gründe anzunehmen, dass Kommissarin Malmström bei ihren Gesprächen in Washington mehr erreichen werde, als man noch vor zwei oder drei Tagen angenommen habe, sagte Tusk in Brüssel. Er erwarte für morgen Ergebnisse.



Malmström hält sich derzeit in Washington auf, um zu erreichen, dass die Regierung von Präsident Trump die EU von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausnimmt. Die Zölle sollen am Freitag in Kraft treten. Am Abend ist ein Treffen mit Trumps Handelsbeauftragtem Lighthizer geplant. Dieser hatte in einer Anhörung erklärt, man erwäge Ausnahmen für die EU.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.