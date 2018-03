Politik und Wirtschaft haben mit Unverständnis und Empörung auf den Erlass von US-Präsident Trump zu Strafzöllen für die Einfuhr von Stahl und Aluminium reagiert.

Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaftsverbände zeigten sich alarmiert und befürchten eine Spirale des Protektionismus. Die Bundesregierung und die EU seien gefordert, für das Welthandelssystem weiterhin einzustehen.



BDI-Präsident Kempf sagte im Deutschlandfunk, Trump riskiere mit einem Aufkündigen globaler Wirtschaftsketten, dass Waren in den USA teurer würden. Kempf rät zum Festhalten am freien Handel. Die Geschichte habe immer bewiesen, dass der globale Welthandel die bessere Lösung sei. Seiner Ansicht nach wäre neben Gegenmaßnahmen der EU ein Streitschlichtungsverfahren der Welthandelsorganisation eine Möglichkeit, die USA doch noch zum Einlenken zu bewegen. Kempf räumte allerdings ein, dass sich die USA einem solchen Verfahren auch entziehen könnten.



Die noch amtierende Bundeswirtschaftsministerin Zypries warf US-Präsident Trump erneut Abschottung vor. Er stoße damit enge Partner vor den Kopf und mache Unternehmen in Deutschland damit das Arbeiten schwerer, so die SPD-Politikerin.



Auch der europäische Stahlverband hat Trumps Stafzoll-Erlass scharf kritisiert. Generaldierktor Eggert sagte in Brüssel, die Entscheidung beziehe unberechtigterweise Produzenten in der EU ein. Eggert erwartet, dass die Unternehmen stark unter dem Verlust eines ihrer größten Exportmärkte leiden werden. Trumps Begründung für die Einführung der Strafzölle - eine angebliche Gefährdung der Nationalen Sicherheit - und der Bezug dieser Zölle zu Nato-Beiträgen nannte Eggert eine Absurdität. Er befürchtet den Verlust zehntausender Arbeitsplätze.



Die EU-Kommission beharrt weiter auf ihrer Forderung, von den Zöllen ausgenommen zu werden. Handelskommissarin Malmström betonte, Europa sei keine Gefahr für die Sicherheit der USA. Sie wolle dies bereits morgen beim Besuch des US-Handelsbeauftragten Lighthizer in Brüssel thematisieren. Eine offizielle Reaktion der Europäischen Union auf den Erlass des US-Präsidenten könne aber noch monatelang auf sich warten lassen, so Malmström weiter. Die EU plane eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.