Vor dem Hintergrund drohender US-Strafzölle auf Stahl-Importe hat Bundeswirtschaftsministerin Zypries Präsident Trump zur Mäßigung aufgerufen.

Sie hoffe, dass der Präsident auf die vielen vernünftigen Stimmen auch aus seinem Land höre und umdenke, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Trump wolle ein Spiel spielen, dass niemand gewinnen könne. Am Ende seien Freihandel und Wohlstand in Gefahr.



Trump hat hohe Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe angekündigt und zudem mit einer Sondersteuer auf EU-Fahrzeuge gedroht. Für Unmut sorgten die Ankündigungen auch in China. Man wolle keinen Handelskrieg mit den USA, hieß es in Peking. Man werde aber auch nicht tatenlos zusehen, wie Chinas Interessen Schaden nähmen.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.