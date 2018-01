US Supreme Court

Das Oberste US-Gericht hat die Hinrichtung eines verurteilten Mörders im Bundesstaat Alabama im letzten Augenblick ausgesetzt.

Seine Anwälte hatten argumentiert, der 67-Jährige habe in den vergangenen Jahren mehrere Schlaganfälle erlitten und könne sich an die Tat nicht erinnern. Jemanden unter solchen Umständen hinzurichten wäre nach Ansicht der Verteidiger eine ungewöhnlich grausame Strafe und als solche gemäß der US-Verfassung untersagt. Der Mann war für schuldig befunden worden, 1985 einen Polizisten getötet zu haben. Er sitzt seit 30 Jahren in der Todeszelle.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.