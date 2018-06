US-Truppen in Polen

Polen will sich mit zwei Milliarden US-Dollar an der Errichtung einer ständigen US-Militärbasis in Polen beteiligen.

Das geht aus einem im Internet veröffentlichten Dokument des polnischen Verteidigungsministeriums hervor. Das Ministerium in Warschau bestätigte die Echtheit des Dokuments. Demnach bittet die polnische Regierung die USA darum, dauerhaft eine Panzerdivision in Polen stationieren. Man sei bereit, bis zu 2 Milliarden US-Dollar dafür zur Verfügung zu stellen. Als Grund nannte das polnische Verteidigungsministerium eine Bedrohung durch Russland. Seit 2017 sind im Rahmen einer Nato-Verteidigungsinitiative, US-Truppen in Polen stationiert.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.