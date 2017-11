US-Präsident Donald Trump begrüßt die Festnahmen etlicher Prinzen und Würdenträger in Saudi-Arabien.

Er habe großes Vertrauen in König Salman und den Kronprinzen Saudi-Arabiens, denn sie wüssten genau, was sie tun, schrieb Trump im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Die saudischen Behörden hatten am Wochenende elf Prinzen und 38 vormals hochrangige Regierungsmitglieder und Geschäftsleute inhaftiert. Offiziell wurde dies als Teil einer Kampagne gegen Korruption dargestellt. Beobachter sehen darin aber auch den Versuch von Kronprinz Mohammed bin Salman, seine Macht zu festigen.



Trump ist im Rahmen seiner Asienreise gerade in Tokio. Heute wird er in Südkorea erwartet, wo er unter anderem einen US-Militärstützpunkt südlich von Seoul besuchen will.