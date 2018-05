Die Regierung in Ankara hat das Urteil eines US-Gerichts gegen einen türkischen Banker kritisiert.

Der frühere Vizechef der staatlichen türkischen Halkbank wurde für schuldig befunden, dass er dem Iran beim Umgehen von US-Sanktionen geholfen habe. Das Außenministerium in Ankara sprach in einer Stellungnahme von einem fingierten Prozess. Das Gericht habe sich auf gefälschte Beweise und falsche Aussagen von Anhängern der Gülen-Bewegung gestützt.



Ein New Yorker Richter hatte den Banker gestern zu zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Eine Jury sprach den Mann bereits Anfang des Jahres schuldig - unter anderem wegen Bankbetrugs sowie der Verschwörung zur Geldwäsche und zur Umgehung von Sanktionen gegen den Iran.

