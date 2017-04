US-Präsident Trump hat seine frühere Kritik an der Nato zurückgenommen.

Nach einem Treffen mit Generalsekretär Stoltenberg in Washington bezeichnete Trump das Militärbündnis als ein Bollwerk für Frieden und Sicherheit. Er habe früher gesagt, dass die Nato überholt und nicht mehr zeitgemäß sei. Dies sei heute aber nicht mehr der Fall, erklärte der US-Präsident. Ausdrücklich würdigte er die Rolle der Allianz im Kampf gegen den Terrorismus. Zugleich erneuerte Trump seine Forderung an die Verbündeten, die Verteidigungsausgaben aufzustocken. Die Beziehungen zu Russland sieht er auf einem Allzeit-Tief. Der Giftgas-Angriff in Syrien habe die Lage noch einmal verschärft. Dass dieser ohne Wissen der Führung in Moskau erfolgt sei, halte er für sehr unwahrscheinlich, meinte Trump.



Stoltenberg sprach von einem produktiven Treffen und lobte das Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur Sicherheit Europas. Die Ausgaben für die Verteidigung bewegten sich in den Mitgliedsstaaten bereits in die richtige Richtung. Mit Blick auf das Verhältnis zu Russland fügte Stoltenberg hinzu, die Nato müsse einen gemeinsamen Weg im Umgang mit Moskau finden.