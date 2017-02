Pence rief die NATO-Partner erneut zu einer Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben auf. US-Präsident Donald Trump erwarte bis Ende 2017 "konkrete Fortschritte". Die NATO-Mitglieder haben sich eigentlich zum Ziel gesetzt, bis 2024 mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Die meisten Europäer sind allerdings noch sehr weit von diesem Ziel entfernt.

Stoltenberg teilte bei Twitter mit, Pence sei wie er der Ansicht, dass die Stärke der NATO in einer beständigen transatlantischen Bindung liege.

The strength of #NATO lies in the enduring partnership between N America and Europe. @VP & I agree on importance the of transatlantic bond. pic.twitter.com/UjN2NAcjzb