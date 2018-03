In Washington findet heute eine Großdemonstration für ein strengeres Waffenrecht statt.

Es werden Hunderttausende Teilnehmer erwartet. Zu den Organisatoren des Protests gehören Überlebende des Massakers an einer Schule in Florida vor mehr als einem Monat. Damals erschoss ein 19-Jähriger 17 Menschen.



Die heutige Demonstration mit dem Titel "Marsch für unsere Leben" könnte eine der größten in der jüngeren Geschichte der USA werden. Weltweit werden Ableger-Märsche stattfinden, insgesamt sind bisher über 830 Veranstaltungen gemeldet. Auch in München, Berlin und Hamburg soll es Demonstrationen geben.



Die US-Regierung legte inzwischen ein Gesetz zum Verbot von so genannten Bump Stocks vorgelegt. Mit diesen Vorrichtungen können halbautomatische Waffen so schnell abgefeuert werden wie ein Maschinengewehr.



Im vergangenen Jahr hatte ein Attentäter in Las Vegas mit auf diese Weise aufgerüsteten Waffen 58 Menschen getötet. Justizminister Sessions erklärte, das Verbot der Bump Stocks sei ein wichtiger Schritt, um Waffengewalt zu verringern.

